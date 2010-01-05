Близько 300 прихильників ПР провели мітинг-протест у Житомирі

У Житомирі близько 300 осіб взяли участь у мітингу-протесті перед приміщенням територіального управління Пенсійного фонду, вимагаючи виконання закону про підвищення соціальних стандартів, зокрема й пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, акція була спрямована проти уряду і чиновників, які не виконують закон про підвищення соцстандартів.

Організатори заходу – обласна громадська організація «Наш контроль» і депутати різних рівнів від Партії регіонів.

Учасники акції протесту ухвалили текст відкритого звернення до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з вимогою перерахувати пенсії та соціальні допомоги в залежності від встановленого прожиткового мінімуму, повернути підвищення до пенсій та соцдопомог дітям війни.

Водночас, як повідомили УНІАН у Житомирській ОДА, в області на даний час немає проблем із вчасним перерахуванням пенсій та інших соціальних виплат.