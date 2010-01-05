Томенко: нинішній парламент себе вичерпав

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що після президентських виборів варто було б провести дострокові парламентські вибори.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу ТВі.

На думку М.ТОМЕНКА, діяльність нинішнього складу парламенту вже себе вичерпала. “Я вважаю що цей парламент вже вичерпався... Я – прихильник дострокових виборів”, - сказав він.

Як зауважив віце-спікер, зараз у Партії регіонів говорять, що вони створять коаліцію з усіма, крім БЮТ. “А виглядає так, що вона (Юлія ТИМОШЕНКО – УНІАН) сьогодні нібито налаштована на створення такої коаліції і проти дострокових виборів. Тобто, це якось так виглядає, що ми більш потенційно здатні – за умови перемоги ТИМОШЕНКО – на створення такої коаліції. Але я тут займаю іншу точку зору”, - додав він.

М.ТОМЕНКО переконаний, що знову повертатися до питання можливості створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів було б невірним.

Тому, на його думку, провести дострокові вибори до ВР варто було б якщо не у травні, то восени 2010 року. “Тому я би стояв на тому, що, може, навіть не 30 травня, може, навіть на осінь”, - сказав віце-спікер.

Водночас, вважає М.ТОМЕНКО, вибори до парламенту мають відбуватися за відкритими списками. Таку саму точку зору, додав він, відстоює і прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО.

“І тому ТИМОШЕНКО на сьогодні прихильник відкритих списків, що я вважаю і своєю заслугою. Я, наприклад, переконаний, що сільські, селищні, міські вибори повинні бути мажоритарними, а районні, обласні і вибори до Верховної Ради – відкритими... Я боюся мажоритарної (виборчої системи) для Верховної Ради”, - сказав він. М.ТОМЕНКО пояснив це тим, що треба рухатися еволюційно, а нееволюційним є той факт, що одразу від мажоритарної системи перейшли на закриті партійні списки.

“Я вважаю, що авторитет повинен бути посилений політичною відповідальністю. На жаль, в Україні авторитет – це і гроші в тому числі, і адмінресурс. Тому хоч один елемент страховочний повинен бути”, - наголосив віце-спікер.