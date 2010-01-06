Тимошенко шукатиме спонсорів для екзит-полів

Кандидат на посаду Президента, чинний прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що екзит-поли в день голосування мають бути незалежними і не повинні проводитися за кошти кандидатів в президенти або політичних сил.

Про це повідомляє офіційний сайт прем’єра та кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО.

"Якщо політики будуть за все платити – це погано", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи ініціативу щодо можливості фінансування екзит-полів за кошти кандидатів у президенти.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО додала, що намагатиметься залучити до фінансування екзит-полів інших спонсорів. "Я спробую підключитися, просто звернутися до можливих спонсорів, які б могли профінансувати екзит-поли з незалежних джерел. Тому що коли політична сила платить, то може бути під сумнів поставлено і саме дослідження", - пояснила вона.

"Але екзит-поли мусять бути, вони завжди давали адекватні оцінки ситуації на виборах, тому буду всіма можливими силами допомагати шукати спонсорів", - резюмувала кандидат у президенти Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у дні виборів Президента 17 січня та 7 лютого 2010 року Консорціум “Національний екзит-пол 2010”, до якого входять Фонд “Демократичні ініціативи, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних та політичних досліджень ім. Олександра Разумкова, проведуть Національний екзит-пол-2010.

Між тим, за словами директора Фонду “Демократичні ініціативи” Ілька КУЧЕРІВА, на сьогодні є певні труднощі з фінансуванням цього проекту і ще не вистачає близько півмільйона гривень. Всього бюджет проекту розрахований на 220 тис. дол.

Він повідомив, що екзит-пол фінансується форумом міжнародних донорів, до якого на сьогодні входять такі організації: Міжнародний фонд “Відродження”, посольство Королівства Нідерландів в Україні, Національний фонд підтримки демократії, Фонд Ч.Ст.Мотта (США). “Ведуться переговори з іншими донорами, на сьогодні ми звернулися до 33 міжнародних організацій і фондів, які можуть здійснювати таке фінансування”, - сказав І.КУЧЕРІВ і зазначив, що організатори екзит-полу планують також звернутися до кандидатів в Президенти, представників бізнесу з тим, щоб зібрати решту коштів. Він висловив сподівання, що кошти будуть зібрані впродовж місяця. “За час проведення екзит-полів нас фінансували 15 донорів, це в основному міжнародні організації, і тепер ми б хотіли зібрати кошти з України, оскільки не можуть такі проекти постійно фінансувати лише міжнародні організації”, - додав він.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Анатолій ГРИЦЕНКО ще 8 грудня вперше звернувся до всіх кандидатів на пост Президента з пропозицією спільно організувати екзит-пол, зазначивши, що це дасть змогу унеможливити фальсифікацію результатів голосування.