КВУ: запізніле прозріння Тимошенко виглядає абсурдно

Положення постанови ЦВК щодо голосування виборців вдома передбачені змінами до Закону про вибори Президента України, за які голосували фракції Партії регіонів та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції заявив голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.

«Щодо питання голосування на дому і необхідних для цього документів - тут питання може вирішити не ЦВК, а воно мало бути вирішене на законодавчому рівні. Тоді коли БЮТ і Партія регіонів голосували за зміни до закону, вони дійсно лишили цю норму (голосування вдома без надання ДВК відповідних медичних документів – УНІАН)», - сказав О.ЧЕРНЕНКО. За його словами, згідно із законом, ЦВК може врегульовувати лише ті моменти, про які нечітко говориться у Законі про вибори Президента України. В таких випадках ЦВК своїми постановами може надавати роз’яснення.

«Усі ці проблеми можна було зняти раз і назавжди, прийнявши і проголосувавши зміни до закону, які, до речі, пропонували і КНЯЗЕВИЧ, і багато експертів. Зараз вибухають ті міни, які були закладені. І таке запізніле прозріння Юлії ТИМОШЕНКО, що закон призведе до фальсифікацій, і (намагання) вирішити цю проблему через ЦВК, - вони виглядають трохи абсурдними», - наголосив О.ЧЕРНЕНКО.

Він також зазначив, що у ЦВК більшість членів - представники кандидата у президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня ЦВК ухвалила рішення, згідно з яким для голосування за межами виборчої ділянки виборець не має надавати документ, який підтверджує, що він не може пересуватися самостійно. За це рішення проголосували 8 членів ЦВК, 4 – «проти» і двоє утрималися.

5 січня кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися до суду з вимогою скасувати рішення ЦВК, яким дозволяється голосування вдома без документального обґрунтування такої необхідності.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що таке рішення ЦВК фактично надає можливості для фальсифікацій результатів виборів Президента.

«Ми сьогодні звертаємося до суду для того, щоб ще раз довести, що саме та частина ЦВК, яка представляє В.ЯНУКОВИЧА, – саме вона готує фальсифікацію. І ми звертатимемося до суду, щоб скасувати це рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.