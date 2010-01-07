Тимошенко взяла участь у різдвяних богослужіннях

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у святкових різдвяних літургіях.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, зокрема, глава уряду відвідала храм Святого Василія Великого (Українська греко-католицька церква), взяла участь у службі Трапезної церкви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Українська православна церква), а також помолилася з вірянами у Володимирському соборі та в Андріївській церкві.

Разом з прем’єр-міністром на різдвяних богослужіннях також були присутні інші члени уряду та народні депутати.