Студенти з Індії бояться їхати вчитися до Австралії

01:12, 08 січня 2010
Політика
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Уряд випустив застереження

Австралійський уряд оприлюднив цифри статистики, згідно з якою кількість звернень громадян Індії по студентські візи впала на 46% тільки за три місяці минулого року, - з липня до жовтня, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Таке різке падіння інтересу до австралійської освіти пояснюється серією нападів на студентів з Індії, які сталися в Сіднеї та Мельбурні в першій половині 2009 року.

Раніше цього тижня індійський уряд випустив застереження для студентів, які вирушають до Австралії, після вбивства індійського аспіранта в Мельбурні.

 

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