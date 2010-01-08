Студенти з Індії бояться їхати вчитися до Австралії

Австралійський уряд оприлюднив цифри статистики, згідно з якою кількість звернень громадян Індії по студентські візи впала на 46% тільки за три місяці минулого року, - з липня до жовтня, повідомляє Бі-Бі-Сі. Таке різке падіння інтересу до австралійської освіти пояснюється серією нападів на студентів з Індії, які сталися в Сіднеї та Мельбурні в першій половині 2009 року.

Раніше цього тижня індійський уряд випустив застереження для студентів, які вирушають до Австралії, після вбивства індійського аспіранта в Мельбурні.