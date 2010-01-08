Ющенко відкриє великий Різдвяний парад у Львові

Сьогодні о 15.00 у центрі Львова розпочнеться великий Різдвяний парад, що проходитиме в рамках ІІІ Свята Пампуха, який урочисто відкриє Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

У рамках Новорічно-Різдвяних святкувань з 6 до 21 січня львів‘яни та гості міста мають змогу відвідувати фестиваль «Різдво у Львові», що проходить у центрі міста.