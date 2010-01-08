Ющенко відкриє великий Різдвяний парад у Львові
10:37, 08 січня 2010Політика
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Дані міськради
Сьогодні о 15.00 у центрі Львова розпочнеться великий Різдвяний парад, що проходитиме в рамках ІІІ Свята Пампуха, який урочисто відкриє Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
У рамках Новорічно-Різдвяних святкувань з 6 до 21 січня львів‘яни та гості міста мають змогу відвідувати фестиваль «Різдво у Львові», що проходить у центрі міста.
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