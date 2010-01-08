ЦВК зареєструвала ще майже 600 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 581 міжнародного спостерігача на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Зокрема, ЦВК зареєструвала трьох спостерігачів за зверненням Посольства Республіки Білорусь в Україні, чотирьох спостерігачів за зверненням Посольства Естонії та двох – за зверненням Посольства Угорської Республіки.

Також ЦВК зареєструвала вісьмох спостерігачів від Міжпарламентської асамблеї держав СНД (раніше від цієї організації ЦВК зареєструвала 67 представників).

Крім того ЦВК зареєструвала 526 офіційних спостерігачів від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами ENEMO, а також 38 спостерігачів від Міжнародної громадської організації сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори».

Загалом на сьогодні ЦВК зареєструвала 1586 міжнародних спостерігачів, зокрема, 148 – від іноземних держав та 1438 – від міжнародних організацій.