Литвин готує міжрегіональну прес-конференцію

Кандидат на пост Президента України, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 12 січня проведе прес-конференцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.ЛИТВИНА.

Передбачається, що міжрегіональна прес-конференція, яка розпочнеться о 14.00 проводитиметься для представників всеукраїнських та регіональних засобів масової інформації.

Захід відбудеться за адресою: Київ, проспект Перемоги, 40-б, парк Пушкіна, 2-й поверх виставкового центру «Акко-Інтернешнл».

Акредитація обов`язкова. Вона проводиться за телефоном (044) 590-45-81 і завершується 11 січня о 12.00.