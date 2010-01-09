Тимошенко із «зірками» сьогодні відвідає дві області

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО планує сьогодні відвідати з робочою поїздкою Полтавську і Кіровоградську області.

Про це повідомляє сайт кандидата в Президенти, прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у мерії Кременчука Полтавської області, прем`єр-міністр увечері проведе нараду з медиками регіону, потім відповість на питання журналістів, виступить в ефірі ТК «Візит» і після цього, о 18.30, виступить на мітингу, який відбуватиметься на площі Перемоги. Після мітингу на площі відбудеться концерт зірок української естради.