Тимошенко із «зірками» сьогодні відвідає дві області
14:28, 09 січня 2010Політика
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Прем`єр виступить на мітингу
Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО планує сьогодні відвідати з робочою поїздкою Полтавську і Кіровоградську області.
Про це повідомляє сайт кандидата в Президенти, прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН у мерії Кременчука Полтавської області, прем`єр-міністр увечері проведе нараду з медиками регіону, потім відповість на питання журналістів, виступить в ефірі ТК «Візит» і після цього, о 18.30, виступить на мітингу, який відбуватиметься на площі Перемоги. Після мітингу на площі відбудеться концерт зірок української естради.
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