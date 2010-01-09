Регіонали взялися за іграшкову зброю?

Злісне хуліганство, здійснене в стані політичного афекту. Так розцінюють активісти громадської організації «Народний фронт Луганщини» затримання правоохоронними органами трьох чоловік, включаючи депутата міської ради від Партії регіонів Арсена Клінчаєва.

За інформацією міліції, в ніч на 9 січня депутата-регіонала затримали на місці злочину під час обстрілу фарбою біл-бордів кандидатів різних політичних сил. Під час затримання Арсен Клінчаєв прикривався депутатським посвідченням.

«Рейтинг Януковича в Луганській області падає, як і довіра до Партії регіонів, - мовиться в оприлюдненій сьогодні заяві організації – Звичайно, у багатьох не витримують нерви, і вони беруться за іграшкову зброю. На жаль, допомогти таким «ворошиловським стрілкам» ми не в силах, оскільки лікування нервових зривів – прерогатива медицини».

На думку активістів «Народного фронту Луганщини», кращим покаранням для депутата Януковича стали б виправні роботи. «Два тижні трудотерапії з мітлою або лопатою в руках таких депутатів принесли б Луганську більше користі, ніж уся їх депутатська діяльність».