ЦВК винесла попередження Ющенку

Центральна виборча комісія винесла попередження Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ за використання ефірного часу державного телебачення під час його робочих поїздок у регіони України для агітації як кандидата у Президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Центрвиборчкому. “За” проголосували 13 членів комісії з 14 присутніх.

Зокрема, ЦВК наголосив, що В.ЮЩЕНКО використовував ефір Першого національного телеканалу для висвітлення його робочих поїздок як Президента України. Але під час цих ефірів мала місце його агітація як кандидата у президенти України, а також агітація проти інших кандидатів.

Крім того, Центрвиборчком наголошує, що замовлення ефірів В.ЮЩЕНКА на Першому національному телеканалі здійснювали працівники Секретаріату Президента.

Також ЦВК вважає, що В.ЮЩЕНКО використовував наради під час своїх поїздок у регіони для агітації за себе як кандидата у Президенти.

“За повідомленням Національної телекомпанії України, замовлень на розміщення агітаційних матеріалів до НТКУ не надходило. Натомість звернення до НТКУ щодо трансляцій матеріалів, які містять передвиборчу агітацію кандидата на пост Президента ЮЩЕНКА Віктора Андрійовича для трансляцій дій чинного президента України щодо висвітлення його робочих поїздок здійснювалися посадовими особами Секретаріату Глави держави”, - сказала член ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.