Яценюк: якщо немає клепки у голові, Конституція не допомагає

Кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК висловився проти впровадження в Україні чистої президентської моделі управління. Про це він сказав у суботу, 9 січня, під час зустрічі з виборцями у Ніжині Чернігівської області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «завжди є ризик у тому, що влада належить одній людині». «Ми бачили багато прикладів, коли президент перетворюється на «дракона». Таке було і в нашій історії», - додав політик.

Лідер «Фронту змін» переконаний, що в Україні повинен бути сильний президент, який співпрацюватиме з ефективним парламентом. «В Україні повинен бути сильний Президент, але немає жодної країни, яка працює без парламенту. Інше питання, що в країні має бути парламент, а не закрите акціонерне товариство», - наголосив кандидат на пост Президента.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що зараз найбільше повноважень в Україні має прем`єр- міністр України. На його думку, це сталося внаслідок конституційних змін 2004 року. За його словами, ці зміни зруйнували державну владу. «Україна перетворилася на прем`єрсько-парламентську республіку. Коли 2004 року зрозуміли, що треба негайно проводити третій тур виборів, бо ЯНУКОВИЧ програє і, скоріше за все, ЮЩЕНКО буде Президентом, прийняли рішення за принципом «так не дістанься ти нікому, державна владо!»- додав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, зміни в Конституції 2004 року, які «обмежували владу Президента, фактично зруйнували систему державної влади».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що зміни у політичній системі в Україні триватимуть довгі роки. «Не рік, не два і навіть не три», - додав він. Він переконаний, що визначати політичну систему для країни повинні українці. Політик нагадав, що народ України не голосував ні за Конституцію, ні за конституційні зміни 2004 року, хоча «Конституція є основним документом нації».

На думку А.ЯЦЕНЮКА, відновлення політичної системи має починатися з конституційного референдуму.

Кандидат у Президенти вважає, що для України оптимальною є парламентсько-президентська форма правління. За його словами, сферою відповідальності Президента має бути зовнішня політика, оборона, гарантування особистих прав громадян, робота суду, правоохоронної системи, міліції, СБУ.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що уряд має відповідати виключно за економічні питання. «Він повинен займатися будівництвом заводів, мостів, доріг, створенням робочих місць, гарантуванням екологічної безпеки, розвитком сільського господарства”, - сказав лідер «Фронту змін».

Щодо роботи парламенту України, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що народні депутати повинні представляти «не тільки інтереси партій (які сьогодні функціонують як приватні фірми), але й своїх регіонів».

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що Президент України повинен мати право розпустити парламент за так званими «політичними мотивами». «Сьогодні в Україні політичні мотиви для розпуску парламенту існують», - зазначив лідер «Фронту змін».

Він наголосив, що стосунки між президентом, прем`єром і головою парламенту сьогодні «занадто персоналізовані». На його думку, це – «питання виховання, особистих цілей, розуміння своєї відповідальності окремими політиками». «Можна що завгодно записати в Конституції, але якщо «немає клепки у голові», Конституція не допомагає», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.