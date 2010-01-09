ЦВК зареєструвала ще 1102 спостерігачів на виборах Президента

Центральна виборча комісія України зареєструвала ще 1102 міжнародних спостерігачів на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Зокрема, Центрвиборчком зареєстрував 96 спостерігачів за зверненням Посольства Республіки Польща в Україні, одного - Посольства Казахстану, одного – Посольства Канади, по двоє – Посольств Російської Федерації та Литви, по троє спостерігачів за зверненнями Посольств Норвегії та Франції.

Крім того, ЦВК зареєстрував 15 спостерігачів від Національного демократичного Інституту міжнародних відносин, 329 - від ОБСЄ, 3 – від “Організації за демократичний і економічний розвиток ГУАМ”, 32 – від Парламентської Асамблеї НАТО, 19 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами ЕNЕМО, 46 – від Українського Конгресового комітету Америки, 21 – від Світового Конгресу українців, 86 – від Канадсько-української фундації, 246 – від автономної некомерційної організації “Міжнародна організація зі спостереження за виборами “CIS – EMO”, 11 – від Міжнародного республіканського інституту, 138 – від Парламентської асамблеї ОБСЄ та 48 – від Парламентської асамблеї Ради Європи.

Загалом, на сьогоднішній день ЦВК зареєстрував 256 спостерігачів від іноземних держав та 2432 від міжнародних організацій.

9 січня спливає термін подання до Центрвиборчкому звернень щодо реєстрації іноземних спостерігачів на виборах Президента України.