Ющенко: прем'єр з кримінальним минулим не подолає корупцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО піти з політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Умані під час спілкування з жителями Черкаської області.

Зокрема, відповідаючи на запитання присутніх, чому досі немає бюджету на 2010 рік, В.ЮЩЕНКО відповів: «Тому що Ю.ТИМОШЕНКО, тому що вона працює».

«Через те я говорю, що їй пора відпочити, хоча б трошки, бо кожен місяць її роботи приносить колосальні злидні для нашої країни. Хай би вона з тигром там покачалась на підлозі та вже завершила… свій трудовий шлях в українській політиці», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він пообіцяв, що невдовзі в країні з’явиться «український» прем’єр-міністр, і 2010-й рік буде успішним. «Я вам це заявляю», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО не подолає корупцію, оскільки за нею «тягнеться» кримінальне минуле.

«Прем’єр, за яким тягнеться такий кримінальний слід… не буде боротися з корупцією», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він пригадав кримінальні справи, які порушувалися у минулому проти Ю.ТИМОШЕНКО як в Україні, так і в Росії. Він знову розповів про події 2005-го року, коли, за його твердженням, Ю.ТИМОШЕНКО зверталась до нього з проханням, щоб він у свою чергу попросив тодішнього голову Верховного Суду Василя МАЛЯРЕНКА закрити кримінальну справу щодо «Єдиних енергетичних систем України».

В.ЮЩЕНКО вважає, що подолати корупцію та побороти криміналізацію влади можна лише шляхом внесення змін до Конституції, якими, серед іншого, передбачити скасування депутатської недоторканності, скорочення депутатського корпусу, внесення змін, які б збалансували повноваження різних гілок влади, в тому числі й щодо призначення керівників силових відомств.

«Нам потрібно перейти на формування чесної влади, бо якщо будуть тричі судимі «ляшки» (Олег ЛЯШКО – депутат від БЮТ – УНІАН) приходити в українську владу і під мандатом недоторканності працювати, ми подолати корупцію не зможемо», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що сьогодні, відповідно до Основного Закону, і керівника Міністерства внутрішніх справ, і генерального прокурора призначає прем’єр-міністр через свою парламентську більшість.