Симоненко прогнозує соціальний вибух і дефолт

Після президентських виборів Україну чекає соціальний вибух. Таку думку висловив лідер Компартії, кандидат на посаду глави держави від Блоку лівих і лівоцентристських сил Петро Симоненко.

Як повідомляє прес-служба КПУ, політик підкреслив, що до кінця передвиборної кампанії залишився тиждень і можна прогнозувати, що її результатом стане масове невдоволення українців системою державного правління в цілому.

На думку кандидата, цьому сприяє ряд суспільно важливих і досі не вирішених питань.

"Залишився тиждень до кінця передвиборної кампанії. І завершується вона тим, що сьогодні практично захоплено інформаційний простір, він узурпований групою з шести осіб (Ющенком, Тимошенко, Януковичем, Тігіпком, Яценюком та Литвином). Кинуті великі кошти для того, щоб спотворити уявлення наших виборців про те, що відбувається насправді. Тому можна говорити, що нинішня виборча кампанія може закінчитися соціальним вибухом", - сказав Симоненко.

При цьому він відзначив, що Україна сьогодні фактично знаходиться на межі дефолту. "Країна три місяці буде без бюджету. А механізм поповнення бюджету один - з кишень наших виборців", - заявив лідер комуністів.