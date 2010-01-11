Тоні Блер працюватиме в Луї Віттон

Колишній британський прем`єр Тоні Блер знайшов чергове місце роботи - в найбільшій світовій групі компаній з виробництва товарів категорії люкс - французькій LVMH (Луї Віттон) .Про це пише британська газета Daily Telegraph.

Екс-прем`єр Великобританії стане особистим радником власника французької групи і найбагатшої людини Франції - Бернара Арно. Видання відзначає, що основне завдання пана Блера полягатиме в пошуку нових і впливових клієнтів. При цьому його зарплата досягне шестизначних цифр.

Тоні Блер вже працює як лобіст американського банку JP Morgan Chase з окладом в $3 млн. і радником фінансової групи "Цюріх Файненшиал" із зарплатою в $750 тис.

Коммерсант-Украина