Литвин - про Тимошенко і Януковича: «милые бранятся - радуются»

Кандидат на пост Президента, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент не має бути заручником через невдоволення деяких кандидатів у Президенти щодо норм чинного закону про вибори глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора увечері під час ефіру програми «Кращий кандидат» на телеканалі ICTV.

В.ЛИТВИН наголосив, що вся відповідальність за недолугість чинного закону про президентські вибори лежить виключно на Вікторові ЯНУКОВИЧУ та Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки саме силами їх політичних сил ухвалювався відповідний закон. «В результаті їхньої змови вони перенесли рейдерську схему захоплення підприємств на захоплення посади Президента України», - заявив він.

В.ЛИТВИН переконаний, що ті проблеми, які сьогодні виникають у виборчому процесі, є наслідком виключно домовленостей між Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧЕМ. «От хай вони тепер між собою з’ясовують стосунки і не втягують в ці розбірки, як у нас інколи прийнято говорити, конструктивну частину Верховної Ради України. Милые бранятся, радуются. Вот пусть они бранятся и радуются», - сказав спікер.