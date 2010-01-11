Рябоконь хоче узятися знизу і пропонує п'ять кроків

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ заявляє, що його мета – «розпочати процес необоротних змін у країні «знизу». Про це він заявив у коментарі УНІАН, кажучи про свою стратегію щодо виходу країни з політико-економічної кризи.

Кандидат переконаний, що ця стратегія виведе нашу країну з перманентної політико-економічної кризи. «Історія України засвідчила, що добитися змін «зверху» – неможливо, - говорить О.РЯБОКОНЬ. - Тільки громадянський рух «знизу» через самоорганізацію зможе приборкати владу. За наступне десятиліття я пропоную зробити п`ять кроків для реалізації основної мети – поставити владу на служіння громадянам. Роль глави держави полягає в тому, щоб забезпечити законність і мирний характер процесу самоорганізації, не дати системі зруйнувати його. Коли я стану Президентом України, процес самоорганізації одержить повну підтримку з боку глави держави».

При цьому О.РЯБОКОНЬ визначив п`ять кроків своєї стратегії. Перший крок – скликання Всенародних зборів, на яких громадяни закріплять своїми рішеннями реалізацію накресленого плану зі встановлення контролю над владою. Цими рішеннями ми запустимо процес очищення і легітимізації влади, говорить кандидат.

Другий крок – введення нової моделі державного управління через самоорганізацію. О.РЯБОКОНЬ вважає, що партійна модель управління державою себе вичерпала, оскільки приводить до влади тимчасових виконавців, які не мають навичок управління проектами і розпорядження великими фінансовими ресурсами. Нам потрібна нова форма організації суспільства на основі об`єднання громадян навколо спільних інтересів. За його словами, більшість питань, які сьогодні владу намагається контролювати через «дозволи і ліцензії», що призводить до катастрофічного зростання корупції, розв`язуватимуться саморегульованими організаціями і професійними союзами на основі цивільно-правових інструментів.

Третій крок – проведення масової комп`ютеризації та інтернетифікації країни. Інтернет швидко, дешево і, головне, надійно розв’яже завдання зі встановлення ефективного контролю за діяльністю державних органів, місцевими і державними бюджетами, кожним урядовцем. Через Інтернет ми зможемо зняти будь-якого урядовця, закрити будь-який орган влади, коли тільки рівень довіри до них опускається нижче за 50 відсотків, відзначає кандидат на пост Президента.

Четвертий крок - заміна існуючої системи оподаткування. Зараз в Україні держава не має ніяких зобов`язань перед своїми замовниками – громадянами, оскільки втрачено найважливіший механізм контролю за владою – контроль за її грошовим утриманням. «Ми навіть не знаємо, скільки платимо за утримання урядовців, їх приміщень, транспорту і помічників, - оскільки наші податки вилучаються ще до того, як потрапляють до наших рук. Сьогодні платниками більшості податків виступають організації і корпорації. Цю практику потрібно змінити. Платником податків має бути виключно громадянин, і ми маємо суворо питати з урядовців за кожну копійку, яку вони витрачають за наш рахунок», - відзначив О.РЯБОКОНЬ.

П`ятий крок – ухвалення нової Конституції і закріплення нової моделі організації нашої держави, коли ми будемо готові «знизу» сформулювати своє бачення.

«Це і означатиме закінчення формування громадянського суспільства, яке замінить порочну систему влади, що існує сьогодні. Тоді громадяни з повною підставою зможуть сказати, що ми – господарі своєї країни», - говорить О.РЯБОКОНЬ.

«Чому у нас вийде? Тому, що наш шлях – знизу. Він ґрунтується на інтересах людей і спочатку перебуватиме під нашим повним контролем», - переконаний кандидат на пост Президента України.