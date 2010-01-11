Рішення Черновецького піддадуть експертизі

Громадські організації столиці мають об’єднати свої зусилля, щоб створити орган, який став би майданчиком для діалогу та ефективної взаємодії між громадянами і владою. Про це на зборах громадських організацій міста Києва заявив голова «Київської громади», народний депутат Валерій Борисов, повідомляє його прес-служба.

„Громадські організації Києва мають об’єднати свої зусилля для проведення народних експертиз законів, рішень органів державної влади і місцевого самоврядування з подальшим народним контролем за їх виконанням і діяльністю влади на всіх рівнях”, - наголосив Борисов.

За його словами, у Конституції чітко прописано, що народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні.

„Формалізовані владні інститути – це лише найняті суспільством робітники, а насправді реальною владою мають бути громадяни України”, - наголосив Борисов, додавши, що головне завдання, щоб цей конституційний принцип перестав бути порожньою декларацією.

„Політики, високопосадовці, представники громадських організацій повинні нарешті навчитись працювати разом і дотримуватись формули: „Народна ініціатива – народна експертиза – народний контроль”. Ця формула має стати наріжним каменем у становленні нових партнерських відносин влади і суспільства”, - підкреслив Валерій Борисов.

Як відомо, днями відбулися збори громадських організацій міста Києва, у яких взяли участь понад 1000 представників столичних організацій. На зборах, на підставі Постанови Кабінету Міністрів, було обрано Громадську Раду міста Києва в складі 15 осіб. Крім того, було обрано голову Громадської Ради міста Києва та представника від столиці в Громадській Раді при Кабінеті Міністрів України – голову громадської організації «Київська громада», народного депутата Валерія Борисова.