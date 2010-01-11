Ющенко їде у Чернігів

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Чернігівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави ознайомиться з роботою Центру медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів та відвідає Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, де проведе зустріч із викладачами та студентами.

Також заплановано інтерв’ю В.ЮЩЕНКА Чернігівській обласній державній телерадіокомпанії.

Виступ глави держави в Чернігівському університеті о 16.15 транслюватимуть у прямому ефірі Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України та Всесвітня служба УТР.