Тимошенко прибула у Запорізьку область

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочою поїздкою до Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки вона має намір відвідати ЗАТ з іноземними інвестиціями «Запорізький автомобілебудівний завод».

Прем`єр також побуває на Запорізькій АЕС (ДП НАЕК «Енергоатом») і проведе всеукраїнську нараду з питань розвитку ядерно-промислового комплексу України.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю одній з місцевих телерадіокомпаній і відвідати концерт «З Україною в серці».

Під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустрічі з жителями Запорізької області.