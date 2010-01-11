Тимошенко прибула у Запорізьку область
11:48, 11 січня 2010Політика
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Програма перебування
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочою поїздкою до Запорізької області.
Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки вона має намір відвідати ЗАТ з іноземними інвестиціями «Запорізький автомобілебудівний завод».
Прем`єр також побуває на Запорізькій АЕС (ДП НАЕК «Енергоатом») і проведе всеукраїнську нараду з питань розвитку ядерно-промислового комплексу України.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю одній з місцевих телерадіокомпаній і відвідати концерт «З Україною в серці».
Під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустрічі з жителями Запорізької області.
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