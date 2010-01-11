Тігіпко вважає, що "працювати як Янукович і Тимошенко" - справа нехитра

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО заявляє, що не готовий у майбутньому підтримувати ні Юлію ТИМОШЕНКО, ні Віктора ЯНУКОВИЧА, “оскільки вони не працюють, а лише обливають одне одного брудом”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це кандидат у президенти заявив на брифінгу під час відвідання шахти «Білорічинська» в Луганській області.

На запитання щодо того, чи планує він в майбутньому підтримати Ю.ТИМОШЕНКО або В.ЯНУКОВИЧА, С.ТІГІПКО відповів, що не готовий цього зробити, оскільки чує від них лише порожні звинувачення на адресу одне одного.

«Обливати одне одного брудом – справа нехитра. Покажіть, що ви вмієте зробити, поясніть, чому ви, працюючи прем’єр-міністрами вже по два рази, маючи за спиною більшість в парламенті, нічого не зробили корисного для країни», – сказав С.ТІГІПКО.