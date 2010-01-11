Гриценко, Тігіпко та Яценюк домовилися про співпрацю
Кандидати об`єднали зусилля
Кандидати на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО, Сергій ТІГІПКО та Арсеній ЯЦЕНЮК домовилися про об’єднання зусиль у день президентських виборів задля об’єктивного і чесного підрахунку голосів 17 січня.
Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив кандидат у президенти А.ГРИЦЕНКО.
«Є домовленість з ТІГІПКОМ і ЯЦЕНЮКОМ про те, що у день голосування, в залежності від того, чий представник за жеребкуванням потрапив на ту чи іншу дільницю, кожен з нас зорієнтує своїх представників у дільничних комісіях і спостерігачів на те, щоб максимально сприяти об’єктивному, чесному підрахунку голосів – щоб результати волевиявлення не були спотворені», - пояснив сутність і мету домовленості політик.
А.ГРИЦЕНКО наголосив, що вважає таку співпрацю абсолютно логічною і корисною.
«Якщо з’явиться бажання у інших кандидатів, які не планують застосовувати адміністративний ресурс, також поєднати зусилля для убезпечення результату – я тільки «за», - заявив А.ГРИЦЕНКО.