Гриценко, Тігіпко та Яценюк домовилися про співпрацю

Кандидати на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО, Сергій ТІГІПКО та Арсеній ЯЦЕНЮК домовилися про об’єднання зусиль у день президентських виборів задля об’єктивного і чесного підрахунку голосів 17 січня.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив кандидат у президенти А.ГРИЦЕНКО.

«Є домовленість з ТІГІПКОМ і ЯЦЕНЮКОМ про те, що у день голосування, в залежності від того, чий представник за жеребкуванням потрапив на ту чи іншу дільницю, кожен з нас зорієнтує своїх представників у дільничних комісіях і спостерігачів на те, щоб максимально сприяти об’єктивному, чесному підрахунку голосів – щоб результати волевиявлення не були спотворені», - пояснив сутність і мету домовленості політик.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що вважає таку співпрацю абсолютно логічною і корисною.

«Якщо з’явиться бажання у інших кандидатів, які не планують застосовувати адміністративний ресурс, також поєднати зусилля для убезпечення результату – я тільки «за», - заявив А.ГРИЦЕНКО.