Ющенко побачив у ПТУ «правильну дорогу»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у рамках робочої поїздки до Чернігівської області відвідав Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави ознайомився з матеріально-технічною базою навчального закладу, зокрема, оглянув навчально-практичний центр з організації зеленого туризму, виробничу майстерню з підготовки учнів за професією «демонстратор одягу та зачісок», навчально-практичний центр сучасних швейних технологій та дизайну «Сапр», вишивальну майстерню тощо.

Під час спілкування з викладачами та учнями училища В.ЮЩЕНКО високо оцінив навчально-технічну базу закладу та педагогічну роботу його колективу.

Звертаючись до студентів, Президент висловив переконання, що у закладах такого роду вони отримують гідну фахову підготовку, яка забезпечить їм життєві успіхи. «Я щасливий з того, що бачу тут. Це правильна дорога, на якій тисячі дітей через отримання прикладної професії формують свою долю», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що освіта є одним із перших пріоритетів Української держави. «Пріоритетом кожної нації, яка сьогодні виграє людську конкуренцію, є освіта», – сказав Президент.

Глава держави передав керівництву училища документи на отримання трьох комп`ютерів та українські книжки.