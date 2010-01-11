Литвин вважає, що жоден закон підкуп виборців не зупинить

Кандидат на пост Президента, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що виключно на законодавчому рівні не можна повністю запобігти можливостям фальсифікації результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами В.ЛИТВИНА, витонченості українських політиків і політтехнологів, здебільшого іноземних, запобігти неможливо.

В.ЛИТВИН наголосив, що іноземні політтехнологи розглядають Україну як «плантацію, і приїхали сюди, щоб зрубати тут грошей».

За словами В.ЛИТВИНА, у виборчому процесі головне, щоб люди не голосували, а обирали нового Президента. «Законом, який би ми не приймали, не можна зупинити, наприклад, підкуп виборців, законом не можна зупинити підкуп виборчих комісій. Все це свідчить про одне – про глибоку моральну кризу українського суспільства», - сказав він.