Кравчук вже почав просити Тимошенко призначити Медведчука

Екс-президент України Леонід КРАВЧУК виступає за призначення генеральним прокурором України Віктора МЕДВЕДЧУКА у разі обрання Президентом України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції в полтавському філіалі ІА "Новини України", яка транслювалася в он-лайн режимі на сайті http://novyny.pl.ua

Л.КРАВЧУК заявив, що в разі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента вона здійснить свій намір про зміну генпрокурора, й він би рекомендував їй призначити на цю посаду В.МЕДВЕДЧУКА.

«Я позитивно оцінюю призначення на цю посаду Віктора МЕДВЕДЧУКА. Він професіонал, доктор юридичних наук. Знає всю систему...», - сказав Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО раніше заявляв, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО планує в разі своєї перемоги на виборах призначити генпрокурором В.МЕДВЕДЧУКА.