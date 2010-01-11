Чи буде Яценюк організовувати свій Майдан?

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає недостойним для справжнього політика організовувати мітинги на свою підтримку за гроші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він сказав під час «прямої лінії» з читачами газети «Комсомольська правда в Україні», відповідаючи на запитання про те, чи організовуватиме він «свій Майдан».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «організовувати Майдан не можна, бо організовувати – це значить, проплачена акція”. “У нас вся політика сьогодні стала проплаченою. Хочете Майдан? Будь ласка, по 100 гривень на людину – і буде Майдан. Хочете мітинг? Будь ласка, по 50 гривень – і буде мітинг», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що проводив по всій країні мітинги, на які збиралися по кілька тисяч чоловік. При цьому він додав, що «ми не заплатили жодній людині за те, аби вона прийшла на мітинг і послухала ЯЦЕНЮКА”.

За його словами, так діяти “це - обманювати самого себе”. Він додав, що “можна й по 10 тисяч чоловік привезти – тільки гроші заплати, а вийде, що ти за свої ж гроші сам для себе створюєш ілюзію, що тебе начебто підтримують».

Кандидат у Президенти України зазначив, що до нього на мітинги приходять ті, хто хоче його почути. «До нас приходили ті, кому це цікаво. Від півтори до двох годин припадало на розмову”, - сказав А.ЯЦЕНЮК. Він зазначив, що перші півгодини людей “складно завести, їх потрібно увімкнути”. “І коли цей процес певної довіри і переключення мислення все-таки відбувається, люди розкриваються. Адже наші люди – розумні», - додав А.ЯЦЕНЮК.