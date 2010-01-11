Держдума РФ направить до України спостерігачів на вибори

Держдума РФ направить спостерігачів на президентські вибори в Україні, що відбудуться 17 січня, повідомив РІА “Новости” голова делегації Нижньої палати російського парламенту, віце-спікер Олександр БАБАКОВ.

За його словами, до складу делегації увійшли дев`ять чоловік - представники всіх думських фракцій.

Влада РФ профінансує поїздку спостерігачів на вибори в Україні.

О.БАБАКОВ сказав, що парламентарії перебуватимуть в Україні з 15 по 19 січня. Як спостерігачі вони будуть присутні на виборчих дільницях у Києві і Київській області, в Донецьку, Одесі та Сімферополі.