Держдума РФ направить до України спостерігачів на вибори
20:55, 11 січня 2010Політика
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У складі делегації представники всіх фракцій
Держдума РФ направить спостерігачів на президентські вибори в Україні, що відбудуться 17 січня, повідомив РІА “Новости” голова делегації Нижньої палати російського парламенту, віце-спікер Олександр БАБАКОВ.
За його словами, до складу делегації увійшли дев`ять чоловік - представники всіх думських фракцій.
Влада РФ профінансує поїздку спостерігачів на вибори в Україні.
О.БАБАКОВ сказав, що парламентарії перебуватимуть в Україні з 15 по 19 січня. Як спостерігачі вони будуть присутні на виборчих дільницях у Києві і Київській області, в Донецьку, Одесі та Сімферополі.
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