З Вашингтона на вибори приїде делегація МРІ

Міжнародний республіканський інститут (Вашингтон) прийняв рішення про спостереження за президентськими виборами в Україні 17 січня 2010 року.

Як повідомили УНІАН в МРІ, делегати приїдуть до України для спостереження за процесом голосування та підрахунку голосів по всій країні, а по завершенню голосування МРІ оприлюднить заяву про результати спостережень.

Делегацію очолюватиме колишній конгресмен США Джим КОЛБІ, який є членом Ради директорів МРІ. Також до делегації увійдуть, зокрема, колишній голова Республіканської партії в штаті Міннесота Рон ЕБЕНСТАЙНЕР, колишній радник Білого дому та віце-президент Університету штату Мічиган Чарлі ГРІНЛІФ, колишній директор з комунікацій спікера Палати представників Ньюта ГІНГРІЧА Річ ГЕЙЛЕН, колишній політичний директор Білого дому та старший радник Президента Беррі ДЖЕКСОН.

Напередодні виборів делегатів ознайомлять із ситуацією представники Посольства США в Україні, Центральної виборчої комісії, міжнародних та українських недержавних організацій, політичних партій та представники ЗМІ. Потім делегати роз’їдуться по країні, де здійснюватимуть спостереження на виборчих дільницях та визначать і оцінять слабкі та сильні сторони української виборчої системи, включаючи правила ведення кампанії, процеси голосування та підрахунку голосів, а також оприлюднення результатів.

В разі проведення другого туру виборів Міжнародний республіканський інститут направить делегацію на голосування 7 лютого.

Як повідомлялося, Міжнародний республіканський інститут спостерігав за парламентськими виборами в Україні у 1998-му, 2002-му, 2006-му та 2007-му роках. Окрім цього, МРІ спостерігав за президентськими виборами в країні у 1999-му та 2004-му роках.