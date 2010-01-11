ЄС бере паузу до кінця виборів в Україні

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН наголошує, що для подальшого розвитку відносин з Україною треба дочекатися результатів виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед депутатами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Є реальні питання, що викликають стурбованість, з якими ми маємо звернутися одразу після виборів. Одне з них – якими будуть відносини з Росією, залежно від того, хто виграє, і залежно від того, як він поведе країну вперед”, - сказала К.ЕШТОН.

Серед інших питань, які потребуватимуть обговорення, керівник європейської дипломатії назвала проведення судової реформи, забезпечення верховенства права, переговори щодо зони вільної торгівлі та питання енергетичної політики.

“Ми не знаємо, хоча це цікаво, але ми не знаємо, хто переможе. Можливо, це дійсно є ознакою сильної діючої демократії... але ми маємо дочекатися виборів, перш ніж проводити наші переговори з ними”, - сказала К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж Верховний представник ЄС заявила, що прагне подальшого розвитку відносин ЄС із сусідами, в тому числі з Україною.

Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19 листопада 2009 року призначив К.ЕШТОН на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії. Від сьогодні в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.