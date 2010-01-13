У Верховній Раді оголосили перерву на сон

У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 10 години ранку 14 січня.

Про це, закриваючи ранкове пленарне засідання, повідомив головуючий на позачерговому засіданні ВР перший заступник голови парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він зауважив, що завтра ВР продовжить розгляд питань, внесених до порядку денного і розглядатиме законопроекти щодо внесення змін до ст. 209 Земельного кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, усього до порядку денного на 13 січня було внесено 75 питань.

В той же час фракція БЮТ подала заявку щодо проведення 14 січня ще одного позачергового засідання ВР для того, щоб розглянути зміни до закону про вибори Президента.