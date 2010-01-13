Янукович: у нас є програма «Антимайдан»
17:45, 13 січня 2010Політика
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Лідер ПР - про готовність захищати результат
Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про готовність відстоювати результати голосування його симпатиків.
Як передає УНІАН, про це він сказав сьогодні в ефірі держтелерадіокомпанії «Крим».
«У нас є програма захисту результатів голосування, яка передбачає адекватні відповіді на питання, які можуть виникнути», - наголосив кандидат у Президенти.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, регіонали готові відреагувати на можливі акції протесту опонентів.
«Якщо захочуть любителі Майдану використати знову майдан, у нас є програма, яка називається «Антимайданом», ми їм дамо гідну відповідь», - сказав лідер Партії регіонів.
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