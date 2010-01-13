Янукович: у нас є програма «Антимайдан»

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про готовність відстоювати результати голосування його симпатиків.

Як передає УНІАН, про це він сказав сьогодні в ефірі держтелерадіокомпанії «Крим».

«У нас є програма захисту результатів голосування, яка передбачає адекватні відповіді на питання, які можуть виникнути», - наголосив кандидат у Президенти.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, регіонали готові відреагувати на можливі акції протесту опонентів.

«Якщо захочуть любителі Майдану використати знову майдан, у нас є програма, яка називається «Антимайданом», ми їм дамо гідну відповідь», - сказав лідер Партії регіонів.