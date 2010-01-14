Литвин висловився щодо статусу російської мови і ЧФ РФ

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує, що в Україні одна державна мова - українська, а російська мова повинна мати офіційний статус мови міжнаціонального спілкування.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1».

За словами В.ЛИТВИНА, у разі обрання його Президентом України він гарантує, що Україна матиме «позаблоковий статус однозначно».

Відповідаючи на запитання щодо базування Чорноморського флоту Росії у Криму після 2017 року, В.ЛИТВИН сказав, що, відповідно до прийнятих документів, флот перебуватиме до 2017 року в Криму, «а далі - це предмет спільних переговорів України і Росії".

Говорячи про зовнішньополітичні орієнтири України, він зазначив, що Україна не повинна «здійснювати зовнішню політику за одним вектором».

На запитання, чи за його президентства будуть підписані нові газові угоди з Росією або ж збережуться нинішні, В.ЛИТВИН зауважив: «Проведення переговорів і газові угоди повинні бути всі абсолютно прозорі, а це тоді будуть нові газові угоди».

В.ЛИТВИН також наголосив на тому, що у разі його обрання на пост Президента в Україні «збережеться строкова служба» в армії, оскільки «професійна (армія) - це нереально». Водночас він наголосив: «Ті, хто пройшли школу змужніння, мають повертатися здоровими», а також мати преференції при вступі, зокрема, до вищіх навчальних закладів.