Тимошенко: я буду прогнозованим Президентом для 47 мільйонів

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що буде прогнозованим Президентом для країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи не боїться вона стати непопулярним Президентом через проведення радикальних реформ.

"Досвід багатьох країн світу свідчить про те, що правильні ефективні реформи, якщо їх компетентно пояснити людям, якщо націю запросити партнером... То, мені здається, що непопулярних реформ немає. Всі вони так чи інакше виправляють систему", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, громадяни України здатні оцінити її діяльність на посаді керівника уряду. "Люди за останні роки мого перебування при владі знають, що моя позиція була професійною та безкомпромісною до тих опонентів, які хочуть затримати розвиток України, які хочуть споживати ресурси України. Для них я була жорстким, непрогнозованим політиком. І далі я залишатимуться для них жорстким, непрогнозованим політиком", - попередила прем’єр.

"Я буду прогнозованим Президентом для 47 мільйонів людей країни", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.