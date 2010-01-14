Ющенку поскаржилися на суддю, який «сам себе коронував»

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО звернувся з листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням вжити заходів щодо припинення незаконної діяльності колишнього голови Вищого Адміністративного суду України Олександра ПАСЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОНОПЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами В.ОНОПЕНКА, звернутися до глави держави його змусила ситуація, яка склалась з організаційним керівництвом, діяльністю ВАСУ. «Йдеться про незаконне здійснення (фактично - привласнення) повноважень голови ВАСУ суддею цього суду ПАСЕНЮКОМ Олександром Михайловичем», - сказав голова ВСУ.

При цьому він наголосив, що вказана особа вчинила ряд дій і прийняла низку рішень, спрямованих на протиправне привласнення повноважень голови ВАСУ, а також перешкоджання законному виконанню обов’язків голови цього суду першим заступником голови ВАСУ Миколою СІРОШЕМ.

Як наголосив В.ОНОПЕНКО, такі дії О.ПАСЕНЮКОМ вчиняються свідомо, з відвертим ігноруванням чітких та однозначних положень закону.

На переконання В.ОНОПЕНКА, в результаті цього організація діяльності ВАСУ «виведена із законного русла».

На переконання голови ВСУ, такі дії О.ПАСЕНЮКА стали можливими завдяки активному сприянню окремих суб’єктів політичної діяльності. «Не можна виключати, що ситуація штучно інспірується певними зацікавленими особами і переслідує мету перетворити цей судовий орган в інструмент для задоволення приватних і політичних інтересів», - сказав він, додавши при цьому, що не виключено, що така ситуація може бути вигідною для певних суб’єктів виборчого процесу.

«Ситуація надзвичайно небезпечна. Такої ситуації я не пам’ятаю, коли б суддя найвищого рівня порушував закон… Такого ще не було, що суддя сам «коронує» себе, призначаючи головою суду. Це вже просто небезпека для суспільства і держави», - сказав В.ОНОПЕНКО.

Він пояснив, що якщо перебіг подій у ВАСУ не врегулювати, не виключено, що знайдуться зацікавлені особи, які матимуть претензії до проведення виборів Президента.

Відповідаючи на запитання, яким чином Президент може вплинути на О.ПАСЕНЮКА, В.ОНОПЕНКО зазначив, що оскільки на сьогодні глава держави не має можливості звільнити О.ПАСЕНЮКА з посади судді, він як гарант Конституції може звернутися до правоохоронних органів, прокуратури. «Саме через ці інститути він має реагувати… Він може звернутися до Генпрокуратури для порушення кримінальної справи, оскільки мова йде про фактично привласнення повноважень. Крім того, він може винести це питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України», - зазначив голова ВСУ.

Довідка УНІАН. Процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

22 грудня Конституційний Суд України ухвалив рішення про офіційне тлумачення положень Закону "Про судовий устрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади), в якому визначено, що Рада суддів України не уповноважена призначати суддів на адміністративні посади, а може лише давати рекомендації.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ М.СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

30 грудня О.ПАСЕНЮК звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням втрутитися у конфлікт довкола посади голови ВАСУ.

ВАСУ є головним судом при оскарженні справ, пов’язаних із виборами.