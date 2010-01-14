Юрій Шухевич поверне Тимошенко 10-тисячну пенсію

Син Головнокомандувача УПА Юрій ШУХЕВИЧ має намір повернути у Пенсійний фонд пенсію в розмірі 10 тисяч гривень, призначену йому як Герою України за особливі заслуги перед Батьківщиною прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, оскільки вважає це підкупом.

Про це йдеться у заяві Ю.ШУХЕВИЧА для преси, яку має УНІАН.

Ю.ШУХЕВИЧ зазначає, що в ситуації, коли мільйони пенсіонерів в Україні мають дуже маленькі пенсії, а уряд заявляє, що немає грошей для того, щоб виплачувати підвищені законом мінімальні пенсії, його винагорода від Ю.ТИМОШЕНКО виглядає як підкуп.

“Справжні герої в Україні не мають морального права брати від уряду такі великі гроші в час, коли більшість людей – на грані виживання”, - вважає Ю.ШУХЕВИЧ.