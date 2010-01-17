Регіонал: рішення суду про голосування вдома БЮТ може лишити на згадку

Перший заступник голови Верховної Ради України, член Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що рішення Апеляційного адміністративного суду Києва щодо голосування вдома лише за наявності медичної довідки свідчить або про політичну заангажованість, або про корисливі мотиви, якими керувалися судді при ухваленні рішення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в штабі Партії регіонів.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, те, що вчора ввечері та вночі ухвалювалися рішення Київським апеляційним адмінсудом, свідчить про те, що «один із кандидатів, який планує брати участь у другому турі виборів, робить наголос на тому, щоб отримати для себе позитивні результати не під час голосування громадян України на виборчих дільницях і за допомогою бюлетенів, а щоб перенести ці змагання в залу судових засідань».

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що «цієї ночі суд почав виписувати нові норми Закону «Про вибори Президента України», що є абсолютно неприпустимим».

Він підкреслив, що «такі дії суддів, які керуються, очевидно, або своєю політичною заангажованістю, або корисливими мотивами, виходять далеко за межі закону».

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що Партія регіонів не оскаржуватиме ці рішення суду, оскільки «нема чого оскаржувати». «Дані рішення є нікчемними з самого початку», - додав він. За його словами, вони не мають ніякої сили, і такі рішення «вони можуть залишити собі на згадку, або це буде складовою частиною майбутніх кримінальних справ».

Представник кандидата у президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА у ЦВК Олена ЛУКАШ заявила, що такі рішення суду «не можуть бути виконані». За її словами, «такого роду судові рішення, усі ці нічні зустрічі - це демонстрація істерики БЮТ і підконтрольних йому суддів».

Вона наголосила, що оскільки вчора о 20.00 завершився термін подачі заяв від громадян щодо голосування вдома, жоден суд о 2-й чи о 3-й годині ночі не може заборонити голосувати вдома відповідно до заяви.

О.ЛУКАШ також підкреслила, що рішення суду не може бути виконано в частині заборони вносити сьогодні у списки для голосування громадян України, оскільки відповідне рішення не ухвалювалося ЦВК.