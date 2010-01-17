У БЮТ пов’язують низьку явку виборців з технологіями Партії регіонів

У БЮТ пов’язують низьку явку виборців з тим, що Партія регіонів робила саме на це ставку і не була зацікавлена в активній участі виборців у голосуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив керівник виборчого штабу БЮТ, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

«Одне із завдань наших опонентів саме і полягало у максимальному зменшенні явки виборців», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що з цією метою розповсюджувалася «брудна інформація», а також штучно створювалися перепони для нормальної роботи дільниць для того, щоб мінімізувати явку виборців, щоб мати масив для фальсифікацій. Як приклад він навів той факт, що на деякі виборчі дільниці надходили фіктивні рішення ЦВК про перенесення виборів з 17 на 31 січня.

О.ТУРЧИНОВ також зауважив, що виходячи ыз ситуації, яка склалася, уже чітко зрозуміло, хто готується до своєї поразки та відстоювання фальсифікованих результатів.

«Можна зрозуміти, хто готується до поразки на виборах по наметах, які вже встановлені у Києві, зокрема, біля Центральної виборчої комісії, Верховної Ради та Кабінету міністрів… Саме така спроба тиску, спроба продемонструвати, що у них є можливість не захищати об’єктивні результати, а захищати сфальшовані результати, - це все, що демонструє Партія регіонів», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Проте, за його словами, навряд чи результати першого туру можуть призвести до якихось серйозних соціально-політичних наслідків. «Безумовно, неприємно буде, коли зайві відсотки набере пан ЯНУКОВИЧ, не зароблені і не проголосовані нашими громадянами», - сказав О.ТУРЧИНОВ.