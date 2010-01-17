Шуфрич обурений діями Луценка: «Я попросив би Юру, хай він язика засуне...»

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ заявляє про втручання правоохоронних органів у виборчий процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в штабі кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.

Н.ШУФРИЧ зазначив, що міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО робить заяви, які не відповідають законодавству.

Він повідомив, що підлеглі Ю.ЛУЦЕНКА вимагають у виборчих комісіях списки громадян, які хочуть проголосувати вдома. За його словами, це порушення законодавства України і втручання у виборчий процес.

Н.ШУФРИЧ порекомендував Ю.ЛУЦЕНКУ не робити політичних заяв: «Я попросив би Юру, хай він язика засуне, точніше, тримає там, де він має бути».

Кажучи про подальшу долю міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, Н.ШУФРИЧ сказав, що ця виборча кампанія може закінчитися «смішно з одного боку, але не цікаво для нього».

«Він може залишитися в міліції після завершення президентської кампанії, але вже в іншій якості, приблизно в тій, в якій він перебував у поліцейському відділку Франкфуртського аеропорту, але в Україні йому не вдасться сховатися за дипломатичний імунітет і прикрити себе», - сказав Н.ШУФРИЧ.