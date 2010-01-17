В одному з районів Києва на виборчих дільницях о 20.00 зникло світло

В Шевченківському районі Києва, в районі метро “Берестейська” рівно о 20.00 зникло світло в ряді будинків, в тому числі і на виборчих дільницях.

Як повідомили УНІАН мешканці будинку по вулиці Артилеристів, 7-9, світло зникло рівно о 20.00. За їх словами, немає світла також в будинках по сусідній вулиці Лагерній. Як мінімум, без світла залишились дві виборчі дільниці, на яких о 20.00 мав розпочатися підрахунок голосів.

Як повідомила УНІАН чергова “Київенерго”, це – аварійне відключення, яке сталося у зв’язку з перевантаженням “на ланцюгу трансформаторних станцій”. За словами чергової, “Київенерго” ліквідовує аварію, однак світла не буде 2-3 години.

Вона сказала також, що повідомлення про відсутність світла надходять з вулиць Шамрила та Дегтярівська Шевченківського району, тобто під аварійне відключення потрапила “пристойна ділянка”.