Шуфрич заявляє, що за результати виборів готовий лягти під БТР

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ заявляє про готовність власним життям захищати результати виборів Президента.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

“Сьогодні ми можемо сказати, що де-факто закінчилася епоха «майдану», - заявив Н.ШУФРИЧ. Водночас він попередив сьогоднішню владу, що якщо виникне «злочинна команда давити мирних людей, то знайдуться сотні людей, включаючи мене, які стануть на дорогах цих БТРів, і давити доведеться, починаючи з нас».

«Я абсолютно впевнений, що результати виборів ми захистимо…», - наголосив Н.ШУФРИЧ.

Разом з тим він зазначив, що в опозиції йому було простіше. «Я мав трохи більше часу займатися дітьми, займатися спортом… Те, що ми не будемо в опозиції, це 100 відсотків, …мені 43 роки, я б, звичайно, із задоволенням сачканув. Якщо вийде, сачкану, якщо ні – будемо працювати», - сказав Н.ШУФРИЧ.