Шуфрич заявляє, що за результати виборів готовий лягти під БТР
"Якщо вийде, сачкану..."
Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ заявляє про готовність власним життям захищати результати виборів Президента.
Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.
“Сьогодні ми можемо сказати, що де-факто закінчилася епоха «майдану», - заявив Н.ШУФРИЧ. Водночас він попередив сьогоднішню владу, що якщо виникне «злочинна команда давити мирних людей, то знайдуться сотні людей, включаючи мене, які стануть на дорогах цих БТРів, і давити доведеться, починаючи з нас».
«Я абсолютно впевнений, що результати виборів ми захистимо…», - наголосив Н.ШУФРИЧ.
Разом з тим він зазначив, що в опозиції йому було простіше. «Я мав трохи більше часу займатися дітьми, займатися спортом… Те, що ми не будемо в опозиції, це 100 відсотків, …мені 43 роки, я б, звичайно, із задоволенням сачканув. Якщо вийде, сачкану, якщо ні – будемо працювати», - сказав Н.ШУФРИЧ.