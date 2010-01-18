Патріарх Філарет не знайшов себе у списках виборців

17 січня, у день виборів Президента України, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ взяв участь у голосуванні на одній з виборчих дільниць у центрі Києва.

Як повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Київського патріархату, о 8.30, перед початком недільного богослужіння, Патріарх прибув на дільницю, де отримав бюлетень і проголосував.

Слід відзначити, що як і на попередніх парламентських виборах, напередодні голосування виникли проблеми – виявилося, що Патріарх ФІЛАРЕТ не внесений до списків виборців. Але до дня голосування ці проблеми були вирішені, а дані Святійшого Владики внесені до виборчого списку.

Нагадаємо, що у грудні 2009 р. Святійший Патріарх ФІЛАРЕТ, разом з керівниками інших Церков та релігійних організацій, закликав громадян прийти на голосування та свідомо віддати свій голос.