Одещина голосувала за Януковича і Тігіпка

Лідером президентських виборів на Одещині, за інформацією ЦВК, є Віктор ЯНУКОВИЧ, за якого проголосували більше 51% виборців (593 тисячі осіб) за підсумками опрацювання майже 100% бюлетенів з 11 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Сергій ТІГІПКО, якого підтримав 21% виборців; на третьому – Юлія ТИМОШЕНКО (10,15%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (4%).

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (2,69), Володимир ЛИТВИН (2,55) і Віктор ЮЩЕНКО (1,5) .

В.ЯНУКОВИЧ – перший в усіх округах. С.ТІГІПКО - другий у всіх округах, окрім двох, Ю.ТИМОШЕНКО – третя у всіх округах, крім двох. А.ЯЦЕНЮК – четвертий у всіх округах, крім двох. П.СИМОНЕНКО - п`ятий у всіх округах, крім чотирьох. У В.ЛИТВИНА – дві «четвірки», три «п`ятірки», дві «шістки» і чотири «сімки».