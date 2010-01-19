Регіонали на Донбасі напрошуються на кулуарні переговори з БЮТ?

На Донбасі відбувся ідеологічний перелом, про що свідчать результати голосування у першому турі президентських виборів за кандидатів на пост Президента України Сергія ТІГІПКА і Юлію ТИМОШЕНКО. Проте команда Ю.ТИМОШЕНКО перед другим туром повинна розв`язати проблему захисту власного результату в регіоні.

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи результати першого туру президентських виборів на Луганщині, повідомили УНІАН в АМС.

За його словами, це можливо зробити переформатуванням стратегії роботи з членами і спостерігачами ЦВК і доведенням до судів тих прикладів фальсифікацій, які мали місце в першому турі. «Все ж таки ідеологічний перелом на Донбасі відбувся. Високі показники С.ТІГІПКА говорять про те, що він виступив ідеологічним буфером для протестного виборця, який не готовий відразу голосувати за Ю.ТИМОШЕНКО, але вже охочий віддати голос проти В.ЯНУКОВИЧА. У той же час, для Ю.ТИМОШЕНКО принциповим залишається питання захисту власного результату на Донбасі. Щонайменше, 5-7% її голосів було виведено опонентами за допомогою різного роду маніпуляційних технологій», - переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, найближчим часом варто очікувати на активізацію кулуарних переговорів представників команди кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА на Донбасі зі штабом Ю.ТИМОШЕНКО. «Деякі особливо далекоглядні політики ПР на Донбасі вже сьогодні намагаються вийти на формат кулуарних переговорів зі штабістами БЮТ. У контексті ж загострення внутрішніх суперечностей у ПР, особливо на Луганщині, можна прогнозувати поступовий відхід ряду впливових політиків з активної кампанії В.ЯНУКОВИЧА», - вважає аналітик.