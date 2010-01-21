Київську мерію закидали димовими шашками
17:51, 21 січня 2010Політика
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Міліція шукає трьох осіб
Співробітники столичної міліції встановлюють та розшукують трьох осіб, які сьогодні вдень кинули біля центрального входу в столичну мерію дві димові шашки, після чого втекли з місця пригоди.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в місті Києві, вказані предмети були кинуті біля входу до КМДА, одна – біля ялинки, неподалік від центрального входу, друга - біля квітника.
Як зазначили в київській міліції, цей факт є дрібним хуліганством і тягне за собою адміністративну відповідальність.
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