Київську мерію закидали димовими шашками

Співробітники столичної міліції встановлюють та розшукують трьох осіб, які сьогодні вдень кинули біля центрального входу в столичну мерію дві димові шашки, після чого втекли з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в місті Києві, вказані предмети були кинуті біля входу до КМДА, одна – біля ялинки, неподалік від центрального входу, друга - біля квітника.

Як зазначили в київській міліції, цей факт є дрібним хуліганством і тягне за собою адміністративну відповідальність.