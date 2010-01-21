Леонід Кравчук наполягає на громадському контролі над парламентом

"Нинішній склад єдиного законодавчого органу влади демонструє найнижчу продуктивність в порівнянні з усіма попередніми скликаннями і безпрецедентно низький рейтинг довіри в суспільстві", - заявив екс-президент України Леонід КРАВЧУК, коментуючи перспективи відносин майбутнього Президента України з депутатами VI скликання Верховної Ради України.

Разом з тим, переконаний Леонід КРАВЧУК, у різних парламентських політичних партіях нині існують здорові депутатські сили, що активно працюють у нинішньому і готові працювати надалі в майбутніх скликаннях парламенту.

Це засвідчив проведений в Україні соціологічний моніторинг, у ході якого вперше проводилося оцінювання згідно до номінацій «найдисциплінованіший депутат» (найменша кількість пропусків засідань), «найактивніший депутат сесійної зали» тощо.

За підсумками дослідження колишній глава держави вручив у Києві спеціальні відзнаки найактивнішим з народних депутатів України як представникам «нової генерації» політичної еліти.

Під час вручення переможець однієї з номінацій народний депутат України Павло УНГУРЯН, - ініціатор створення у парламенті міжфракційної депутатської групи «За духовність, моральність і здоров’я України», - висловив сподівання, що відповідальність законодавців перед виборцями залежатиме незабаром не від політичної кон`юнктури, а від морального сумління особисто кожного народного обранця.

Відповідно до статистичних данних, найбільш активними депутатами в сесійній залі визнані Юрій КАРМАЗІН та Адам МАРТИНЮК.

Серед народних обранців, чиї законодавчі ініціативи стали чинними актами, лідирує Сергій ПОДГОРНИЙ.

На думку Л.КРАВЧУКА, такі соціологічні дослідження можуть стати важливим елементом в системі майбутнього контролю відкритого суспільства над органами державної влади. З часом це дозволить відчутно підвищити ефективність єдиного законодавчого органу в країні.