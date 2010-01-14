Як відпрацьовують свій хліб народні депутати (рейтинг активності)

Народного депутата України Юрія КАРМАЗІНА (блок НУ-НС) визнано найактивнішим депутатом Верховної Ради шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції генеральний директор Центру соціальних та політичних досліджень «Соціс» Микола ЧУРИЛОВ, який оприлюднив результати дослідження «Рейтинг активності роботи депутатів Верховної Ради України шостого скликання».

Найактивнішими депутатами серед чоловіків також визнані Адам МАРТИНЮК (фракція КПУ) та Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (Блок Литвина), які провели під час засідань парламенту 543 і 437 виступів відповідно. Ю.КАРМАЗІН у залі Верховної Ради виступав 828 разів.

Серед жінок найактивнішими стали Катерина ВАЩУК (Блок Литвина) – 166 виступів, Ганна ГЕРМАН (Партія регіонів) – 159 і Ксенія ЛЯПІНА (НУ-НС) – 116 виступів.

Найбільшу кількість законодавчих ініціатив у ВР шостого скликання подав Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) – 741.

На другому місці Сергій ПОДГОРНИЙ (БЮТ) – 663, на третьому - Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ (НУ-НС) – 418.

Серед жінок найактивнішою за кількістю поданих законодавчих ініціатив стала Наталія КОРОЛЕВСЬКА (БЮТ) – 109. Далі йдуть Ольга БОДНАР (БЮТ) – 80 і Тетяна БАХТЕЄВА (Партія регіонів) – 59.

Проте лідером серед депутатів за кількістю законодавчих ініціатив, які стали чинними актами, серед чоловіків є С.ПОДГОРНИЙ – 544, на другому місці Олександр ЄФРЕМОВ (Партія регіонів) – 47, на третьому – Сергій ТЕРЬОХІН (БЮТ) – 33. Серед жінок це О.БОДНАР – 20, Т.БАХТЕЄВА – 13 і Г.ГЕРМАН – 11.