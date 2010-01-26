Шевченко: хто не пройшов дебати - не може бути Президентом

Відмова кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від телевізійних дебатів зі своєю суперницею Юлією ТИМОШЕНКО - це неповага до демократичних традицій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, таку думку висловив народний депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

«Це, зрештою, було б його особистою, приватною справою, але справа в традиціях, які закладалися десятиліттями. Якщо це цивілізована країна, і політики несуть відповідальність за її майбутнє, то ти не маєш права претендувати на найвищий пост у державі, боячись або відмовляючись від теледебатів, - очної зустрічі зі своїм головним конкурентом», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

За словами депутата, «дебати - це не просто можливість повправлятися в ораторській майстерності, з чим у Віктора Федоровича об’єктивно можуть бути проблеми, а можливість показати всій країні реальну різницю між двома ключовими претендентами на пост Президента». За його словами, у цій виборчій кампанії було дуже багато бруду і «нечистоплотної» гри, і дебати - це унікальний шанс почати осмислену, інтелектуальну дискусію про майбутнє країни. “І В.ЯНУКОВИЧ своєю відмовою може країну просто обікрасти у такій можливості», - вважає народний депутат.

А.ШЕВЧЕНКО сподівається, що В.ЯНУКОВИЧ все ж таки прийме виклик Ю.ТИМОШЕНКО і прийде на теледебати.