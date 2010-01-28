БЮТ і НУ-НС витребували перерву

У засіданні Верховної Ради України оголошено півгодинну перерву на вимогу фракцій БЮТ та НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву до 10.37 оголосив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Перед оголошенням перерви В.ЛИТВИН зауважив, що фракції БЮТ і НУ-НС вимагають провести Погоджувальну раду з питань порядку денного позачергової сесії.

При цьому спікер нагадав, що під час сьогоднішньої позачергової сесії планується розглянути чотири питання – два стосовно внесення змін до закону про вибори Президента, а також питання щодо відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА і питання щодо створення ТСК по «Межигір’ю».